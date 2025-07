Magrão, ídolo do Sport, lembra conquista da Copa do Brasil: ‘Sabíamos que dava’

O ex-goleiro Magrão é um dos maiores ídolos da história do Sport e participou da conquista da inédita Copa do Brasil de 2008, quando o Leão da Ilha venceu o Corinthians na grande final e levantou a taça. Em entrevista, ele relembrou os duelos contra o time paulista.

Para conquistar o título, o Sport precisou reverter um resultado que parecia bastante difícil. No jogo de ida, no Pacaembu, perdeu por 3 a 1. No entanto, diante da torcida na Ilha do Retiro, venceu por 2 a 0 e garantiu o troféu. Carlinhos Bala e Luciano Henrique fizeram os gols. Antes da decisão, a equipe pernambucana eliminou Brasiliense, Palmeiras e Vasco, nas oitavas, quartas de final e semifinal, respectivamente.