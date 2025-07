Liverpool rejeita oferta milionária do Bayern por Luis Díaz

O Liverpool recusou uma proposta do Bayern de Munique por Luis Díaz, no valor de 67,5 milhões de euros (R$ 432 milhões). De acordo com o ‘The Athletic’, a oferta foi feita nesta semana, mas os ingleses não demonstraram interesse em negociar o atacante colombiano, deixando claro que não pretendem liberá-lo.

Apesar do forte interesse do Bayern e da constante observação do Barcelona, o Liverpool segue firme em sua decisão. A diretoria considera Díaz uma peça essencial para o time e quer mantê-lo no elenco para a temporada 2025/26, agora sob o comando do técnico Arne Slot.

Luis Díaz, por sua vez, até estaria aberto a uma possível transferência nesta janela, mas ainda não tomou nenhuma iniciativa para forçar a saída. Ele tem contrato com o clube até 2027, após chegar do Porto em janeiro de 2022.

Ao rejeitar a proposta, o Liverpool deixa claro que só uma oferta realmente interessante pode tirar Díaz de Anfield nesta janela de transferências.