Leverkusen desembarca no Rio e vai à praia antes de treinar no CT do Flamengo

Delegação do clube alemão também irá conhecer pontos turísticos da cidade, assim como assistir ao Fla-Flu, no domingo, no Maracanã

O Bayer Leverkusen, da Alemanha, desembarcou no Rio de Janeiro, na madrugada desta terça-feira (15), para realizar parte da sua pré-temporada na cidade. Assim, a delegação da equipe vice-campeã da última edição da Bundesliga visitou a praia da Barra da Tijuca antes de ir para o hotel onde ficará hospedada.

Dessa forma, o grupo de atletas irá treinar no Ninho do Urubu, Centro de Treinamento do Flamengo, até segunda-feira (21). Nesse sentido, o time do técnico Erik Ten Hag terá na agenda um amistoso previsto contra a equipe sub-20 do Rubro-Negro, na sexta-feira (18), no Estádio da Gávea.