Leixões, de Portugal, sofre transfer ban por dívida com o Flamengo

O Leixões, de Portugal, não pode realizar contratações até faça o pagamento do valor de 175 mil euros (cerca de R$ 1,12 milhões), ao Flamengo . O transfer ban é em razão de uma dívida pela venda de Werton, jovem formado no Ninho do Urubu.

Werton, afinal, foi para o Leixões em julho de 2024. Segundo o último demonstrativo financeiro do Flamengo, o clube carioca, portanto, tem a receber R$ 7.078 milhões em parcelas até julho de 2027.

Nota do Flamengo

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o Leixões SC, de Portugal, recebeu punição pela Fifa com um Transfer Ban em razão de uma dívida com o clube carioca, referente à transferência do atleta Werton.

A decisão da entidade máxima do futebol mundial reconheceu o pleito do Flamengo. O Leixões não poderá inscrever novos jogadores por até três janelas de transferências, ou até que efetue o pagamento do valor de 175 mil euros ao clube rubro-negro.

A sanção entra em vigor a partir desta terça-feira (15).