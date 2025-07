Lei de Incentivo ao Esporte se torna permanente e deve impulsionar o futebol

Texto aprovado na Câmara mantém benefícios fiscais e amplia chances de investimento em projetos sociais e base do futebol brasileiro

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (15/7) um projeto de lei que transforma em permanente a Lei de Incentivo ao Esporte, um avanço que pode ter forte impacto no futebol brasileiro. O projeto, de autoria do deputado Felipe Carreras (PSB-PE) e relatado por Orlando Silva (PCdoB-SP), ainda precisa passar pelo Senado, mas já é comemorado por atletas, dirigentes e parlamentares como uma vitória do esporte nacional.

Com a medida, empresas e pessoas físicas seguirão podendo deduzir do Imposto de Renda valores destinados a projetos esportivos. Para o futebol, isso representa uma oportunidade real de captação de recursos, principalmente para categorias de base e projetos sociais em comunidades vulneráveis. A partir de 2028, inclusive, o percentual de dedução para pessoas jurídicas subirá de 2% para 3%, ampliando a capacidade de investimento privado nos clubes.