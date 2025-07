Jorge Jesus se arrepende por recusar Seleção Brasileira: ‘Errei’

Novo treinador do Al-Nassr, da Arábia Saudita, Jorge Jesus, de 70 anos, afirmou que rejeitou um convite da CBF para dirigir a Seleção Brasileira. De acordo com o português, ele recebeu um convite para assumir o Brasil de imediato antes da contratação de Carlo Ancelotti.

“Há coisas na vida em que erramos. Errei por não ter aceitado o projeto da seleção do Brasil. Não quis ir para a seleção do Brasil porque estava de corpo e alma no Al Hilal”, afirmou o treinador ao jornal da Record.