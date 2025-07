Imagens inéditas do polêmico lago de Neymar viralizam pelo impacto visual; veja detalhes

Controvérsia ambiental

A Prefeitura de Mangaratiba interditou a obra em julho de 2023 sob alegação de infrações ambientais. A fiscalização apontou captação irregular de água, movimentação de terra sem licença, uso de areia de praia e supressão de vegetação nativa sem autorização. Mesmo com o embargo, o camisa 10 do Santos mergulhou no lago e levou ao agravamento das acusações e ao aumento da penalidade administrativa.

Na ocasião, o município aplicou multa no valor de R$ 16 milhões, estipulada após análise técnica de engenheiros, biólogos e oceanógrafos. A procuradora-geral de Mangaratiba, Juraciara Souza Mendes da Silva, assinou a decisão à época e o caso seguiu adiante. O pai do jogador, Neymar da Silva Santos, chegou a receber voz de prisão durante a operação, após discutir com uma secretária municipal.

Suspensão da penalidade a Neymar

Posteriormente, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro suspendeu a cobrança da multa. A desembargadora Adriana Ramos de Mello, da 6ª Câmara de Direito Público, baseou-se a decisão em laudo emitido pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) para nova decisão. O parecer técnico descartou a ocorrência de danos ecológicos, terraplanagem excessiva ou intervenções que exigissem licenciamento ambiental.

“É notório o perigo na demora, uma vez que as multas foram aplicadas em cifras milionárias, de modo que a manutenção de sua exigibilidade, no atual contexto probatório, infligirá substancial, desproporcional e até mesmo ilegal prejuízo ao agravante”, justificou a magistrada.

O lago permanece como uma das atrações mais comentadas da residência do craque. As novas imagens divulgadas reforçam o contraste entre o aspecto paradisíaco do local e o histórico de embate judicial e ambiental que cercou sua existência. Embora o processo tenha sido encerrado com a exclusão das multas e a isenção de responsabilidade penal, a repercussão do caso continua forte entre torcedores, ambientalistas e moradores da região.