Galvão Bueno vê exagero em caso de Pedro, mas opina: ‘Flamengo é maior que qualquer jogador’

A polêmica evidentemente se tornou pauta durante o programa ‘Galvão e Amigos’, exibido pela Band na noite da última segunda-feira (14). Apresentador da atração, o narrador reagiu com surpresa à postura de Filipe Luís sobre a ausência de Pedro na retomada do Brasileirão.

O departamento de futebol do Flamengo atravessa a primeira grande crise envolvendo um nome peça-chave no elenco. Isso porque a relação entre Pedro, comissão técnica e pasta nunca esteve tão publicamente conturbada, e a exclusão do atacante da vitória sobre o São Paulo só acentuou o que já estava difícil internamente. As declarações de Filipe Luís abriram brechas para análises favoráveis e contrárias por parte da mídia, mas teve, também, quem tenha ponderado os dois lados.

Galvão também comentou a tentativa de pacificação por parte do atleta, que se reuniu com os companheiros no Ninho do Urubu e emitiu uma nota nas redes. “Ele sentou com o grupo porque o Filipe fala que ele tinha que sentar e pedir desculpas. Aos companheiros e à torcida. Ele se reuniu com os jogadores e mandou um recado para os torcedores. Não estou a favor ou contra ninguém. O Flamengo é muito maior do que qualquer jogador. Ponto pacífico”, completou.

“Confesso com 51 anos de televisão, eu nunca vi no Brasil, um técnico falar assim todos os detalhes. Nunca vi um técnico falar dessa forma sobre a ausência de um jogador por não ter sido chamado para ficar nem no banco. Já vi na Europa. (…) Eu acho que ele pode ter exagerado em duas palavras”, iniciou.

Como dito, Pedro se reuniu com os companheiros na reapresentação do elenco no Ninho do Urubu, na segunda-feira (14). O atacante também se manifestou nas redes sociais em um recado direto à Nação, em que reconheceu seu incômodo com o tom de Filipe Luís. Não à toa, o técnico não participou do encontro proposto pelo atleta.

Nota de Pedro

“Uma vez esclarecido internamente, venho a público para falar com os torcedores do Flamengo, ao qual tenho maior respeito e gratidão, sobre os fatos que aconteceram nos últimos dias. É inegável que me senti desvalorizado e exposto, após um membro do departamento de futebol do clube ter me colocado à venda. Me descartado para a sequência da temporada.