Flamengo recebe sondagens por Léo Ortiz, mas descarta venda

Um dos destaques do Flamengo na temporada, Léo Ortiz despertou o interesse de clubes europeus após o Mundial de Clubes. Afinal, o zagueiro é um dos pilares do time comandado pelo técnico Filipe Luís e também um dos líderes do elenco. Contudo, o Rubro-Negro não pretende negociá-lo neste momento, de acordo com o “ge”.

Na temporada, Léo Ortiz soma 30 jogos, três gols e uma assistência. No Brasileirão, por exemplo, atuou em 11 dos 12 jogos disputados pelo Flamengo. Com ele em campo, o Rubro-Negro sofreu 15 gols. Sem ele, no entanto, são oito gols sofridos em 10 partidas. Assim, ele se consolidou como um dos pilares do sistema defensivo.