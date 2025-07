Entenda os motivos de o São Paulo topar compartilhar seu estádio com o Santos

Com risco de conflito de datas por shows no Morumbis, Tricolor viu com bons olhos a chance de garantir a Vila Belmiro como opção / Crédito: Jogada 10

Em uma iniciativa estratégica, São Paulo e Santos acertaram um acordo que permite a utilização mútua de seus estádios por até três jogos. O pacto, selado na semana passada, autoriza o Santos a mandar partidas no Morumbis, enquanto o Tricolor poderá recorrer à Vila Belmiro em situações pontuais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A proposta partiu do clube da Baixada Santista, que quer ampliar presença na capital paulista. O Santos procurou o São Paulo para discutir a possibilidade de utilizar o Morumbis em datas em que o estádio estiver disponível. Em contrapartida, ofereceu ao rival o direito de mandar jogos na Vila Belmiro, caso haja necessidade. O São Paulo avaliou a proposta positivamente, especialmente diante de possíveis conflitos de calendário causados por shows no Morumbis. A parceria com a empresa Live Nation prevê uma série de eventos no estádio até 2031, o que pode comprometer a agenda do time em determinadas rodadas do Campeonato Brasileiro e de outras competições. Contudo, apesar do acordo, os clubes ainda terão que arcar com custos operacionais. Afinal, a utilização dos estádios funcionará sob um modelo de aluguel, com valores e condições já pré-estabelecidos no memorando de entendimento assinado. Até o momento, o São Paulo não definiu quando, ou se, utilizará a Vila Belmiro. No entanto, a diretoria considera importante ter um plano B, especialmente para não ser pega de surpresa por eventuais bloqueios do Morumbis.