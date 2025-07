Empresário afirma que fará doações para a Arena do Grêmio e se emociona

Responsável pela compra da gestão do estádio, Marcelo Marques esteve ao lado do presidente Alberto Guerra para falar do negócio / Crédito: Jogada 10

O presidente do Grêmio, Alberto Guerra, e o empresário Marcelo Marques concederam entrevista coletiva nesta terça-feira (15) e explicaram os detalhes da proposta de compra da Arena, além do início da transição na administração do estádio do Tricolor gaúcho. Marcelo Marques, que é pré-candidato à presidência do clube, anunciou no fim de 2024 que quitou a dívida relacionada ao financiamento do estádio e à gestão feita pela Arena Porto-Alegrense, responsável pela administração do complexo. O valor da operação chegou a R$ 130 milhões, que ele decidiu doar integralmente ao Grêmio.

Quem fez isso não foi um bilionário ou milionário, e sim um torcedor do Grêmio, como vocês. Tenho certeza de que, se estivessem na minha situação, fariam o mesmo. Isso vale para todos. Qualquer gremista que pudesse, também ajudaria. A Arena agora é nossa", afirmou o empresário. Marques também destacou o envolvimento do atual presidente ao longo de toda a negociação. "O presidente Guerra soube de tudo desde o início. Assumi isso como uma missão pessoal. Em nenhum momento pensei em como o Grêmio me pagaria. Sabia que, depois de vencer todas as dificuldades, eu me sentaria com o presidente e diria: 'Vai ser do jeito que tu quiser'. E foi exatamente assim. O Grêmio quis a doação, e eu também. Por isso, estou doando tudo. A Arena vai passar para o clube de forma definitiva", completou.