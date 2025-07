Diretoria do Corinthians prioriza acerta com o elenco para depois negociar com Memphis

Cúpula alvinegra quer quitar todas as dívidas com o time e não descarta uma possível liberação do holandês

A nova diretoria do Corinthians quer resolver as dívidas de todo o elenco antes de negociar com Memphis Depay. A ideia é acertar todos os valores que o clube deve antes de quitar o que resta com o holandês, para evitar uma crise dentro do grupo.

A informação foi divulgada pelo jornalista Samir Carvalho, do portal Uol. Além disso, a diretoria do Corinthians avalia a possibilidade de refazer o contrato do jogador. Após o afastamento de Augusto Melo, veio a público o salário do holandês, que tem a maior parte paga pelo clube, R$ 4,5 milhões, além de luvas semestrais e gatilhos.