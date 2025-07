De Bife de Chorizo à degustação de milanesas: menu e preços do novo restaurante de Messi

Lionel Messi expandiu seu portfólio empresarial ao tornar-se, recentemente, sócio e coproprietário do ‘El Club de la Milanesa’. Trata-se de uma rede argentina especializada em pratos clássicos à milanesa, com mais de 70 unidades em operação no país, além de filiais no Uruguai e EUA. A marca agora passa a contar com a imagem e influência do astro em sua estratégia de ampliação global.

A proposta gastronômica do restaurante aposta em receitas simples e populares. O cardápio inclui variações como milanesa a caballo — feita com ovo frito — ,a tradicional de bife de chorizo e a de provoleta, entre outras combinações. Os preços acessíveis e a atmosfera despretensiosa fazem parte do conceito da rede, que busca manter o espírito informal das refeições argentinas compartilhadas entre amigos e familiares.