Cuello volta a ser desfalque no Atlético por lesão; Júnior Santos, gripado, não é relacionado

Retorno do argentino durou apenas uma partida, visto que ele sofreu nova lesão muscular após jogo contra o Bahia, no último sábado

Cuello mal voltou a ficar à disposição do técnico Cuca e, apenas um jogo depois, passa a ser novamente desfalque no Atlético. O atacante, que ficou dois meses tratando uma lesão muscular na coxa direita, entrou no decorrer da partida contra o Bahia, no último sábado. Contudo, nesta terça-feira (15), ele reclamou de incômodo na outra perna.

“Após reclamar de dores no treino desta segunda-feira, o atacante Cuello realizou exames de imagem que confirmaram pequena lesão na coxa esquerda, sem relação com a lesão anterior (coxa direita). O atleta já iniciou tratamento na fisioterapia e não seguirá com a delegação para Bucaramanga”, comunicou o clube mineiro.