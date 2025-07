Corinthians tem setor ofensivo muito desfalcado para o próximo embate. Veja opções

O Corinthians terá importantes problemas ofensivos para o confronto desta quarta-feira (16/7), às 19h30 (de Brasília), contra o Ceará, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o setor já desfalcado e sem reforços na janela, o técnico Dorival Júnior não poderá contar com seus principais atacantes.