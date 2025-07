Clubes ingleses desistem, e Cuiabano permanece no Botafogo

O lateral-esquerdo Cuiabano continua no Botafogo. O Alvinegro chegou a negociar a venda do jogador com o Nottingham Forest e Brighton, ambos da Inglaterra. No entanto, o negócio não avançou entre as partes. Assim, ele vai seguir no Glorioso e deve receber chances de Davide Ancelotti. A informação é do “ge”.

O Nottingham Forest tentou a contratação de Cuiabano após fechar com o zagueiro Jair Cunha e o atacante Igor Jesus, que também pertenciam ao Botafogo. A falta de acordo salarial entre as partes também foi decisiva para o encerramento das conversas.