Casagrande detona Memphis Depay, do Corinthians: ‘Não pega na bola’

Jogador do Timão recebeu críticas por atuação em derrota do Timão para o Bragantino na Neo Química Arena

Memphis Depay, do Corinthians, virou alvo de críticas do ex-jogador Walter Casagrande após a derrota do Timão para o Bragantino no Brasileirão. Depois das recentes polêmicas, o ídolo comentou no programa ‘Galvão e Amigos’, sobre as últimas atuações do jogador.

“O problema do Memphis é o seguinte: estou falando há meses. Depois que acabou o Paulistaõ, o Memphis não jogou nada em nenhuma partida fora de casa na Libertadores, na Sul-americana. E sempre tenta não ir. Quando vai, não pega na bola. A jogada de ontem, ele forçou o cartão amarelo, ele fez de propósito. Sofreu a falta, deu um empurrão no jogador do Bragantino, deu outro e deu outro. Pedindo o cartão amarelo”, disse.