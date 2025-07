Botafogo x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Embalado e com novo treinador, Glorioso busca engatar o quarto triunfo consecutivo, no Brasileirão, contra rival em crise

Tudo pronto para a estreia oficial de Davide Ancelotti como novo treinador do Botafogo. Após assinar a súmula como auxiliar de preparador de goleiros contra o Vasco no último fim de semana, o italiano, enfim, faz o primeiro jogo como técnico do Mais Tradicional. Nesta quarta-feira (15), às 21h30, o Glorioso recebe o Vitória, no Estádio Nilton Santos. O encontro completa, então, a 14ª rodada desta edição do Campeonato Brasileiro.

Como chega o Botafogo?

Com Ancelottinho no banco de reservas e o auxiliar permanente Cláudio Caçapa como treinador, o Botafogo voltou ao G6 do Campeonato Brasileiro, zona que permite o acesso à próxima Copa Libertadores. Agora, já com o nome no BID da CBF, Davide assume, portanto, as rédeas do time alvinegro.