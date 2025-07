Botafogo tenta acordo por Dantas, mas Novorizontino só quer liberá-lo no fim de 2025

O Botafogo fez uma proposta de R$ 8 milhões para adquirir o zagueiro Dantas, do Novorizontino, em definitivo, e teve uma resposta positiva. No entanto, o clube paulista deseja contar com o atleta até o fim da disputa da Série B e só pretende liberá-lo ao Alvinegro no fim do ano. A informação é do portal “ge”.

Diante desse cenário, o Glorioso tenta antecipar a chegada, visto que o elenco não conta mais com Jair, que acertou com o Nottingham Forest, da Inglaterra. Além disso, Bastos segue de fora após cirurgia no joelho esquerdo.