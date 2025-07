Bidou! Ancelotti surge no BID e pode estrear pelo Botafogo

O técnico Davide Ancelotti está, enfim, apto a comandar o Botafogo. Nesta terça-feira (15/7), o nome do italiano, que já treina o plantel desde a última segunda-feira (7/7), surgiu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o que o possibilita a estrear no comando técnico do Glorioso.

O comandante de 35 anos esteve no banco de reservas na vitória contra o Vasco, mas não comandou a equipe – função atribuída a Cláudio Caçapa, auxiliar permanente do clube. Na ocasião, no último sábado (12/7), o Botafogo venceu o Clássico da Amizade, disputado no Mané Garrincha, em Brasília (DF), por 2 a 0. Para estar na área técnica, Ancelotti precisou assinar súmula como auxiliar de preparador de goleiros.