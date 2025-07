Betinho Marques: Galo, não dá para viajar para o Nordeste sem pagar os operários da obra

Ao escrever uma coluna tentando retratar momentos de uma história tão relevante quanto a do Clube Atlético Mineiro, é mais que necessário sensibilidade — é vital ter a intercessão divina. Falar do Galo é falar de si, da família. É mexer num vespeiro de esperanças sagrado. Pois é! Em dias mais ensolarados, falamos da linda história, dos heróis, das curiosidades. Mas há momentos de coragem que nem a nós agradam — e ainda assim são necessários, para que o nosso amarelo seja o da luz, e não o da palidez da omissão.

Todos sabem que o Galo está com problemas financeiros astronômicos — dívidas que ultrapassam R$ 1,4 bilhão, segundo divulgado no último balanço — e isso já afeta o ambiente interno e a reputação do clube no mercado. Algo que o torcedor não acreditava mais ter que reviver.

Viajar e não pagar o pedreiro e a babá?

Sabidamente, o Atlético tem carências no elenco, e o torcedor cobra — principalmente agora — a contratação de um volante. Mas não pode. Por que não pode? Porque anunciar reforço sem pagar salários, direitos de imagem e parte das luvas atrasadas soaria como uma afronta ao grupo que aqui está. Infelizmente, há coisas que dizem respeito à coerência e à decência. Acima de tudo.

É fácil fazer uma analogia entre o momento do clube e a vida real. Como vamos viajar para o lindo Nordeste brasileiro, postar fotos no Instagram e deixar de pagar o pedreiro ou a babá — que também têm contas e famílias para sustentar? Como postar fotinho na beira do mar enquanto o mecânico que consertou seu carro ficou no vácuo? Conta pra nós, sô!

Meu filho, gente não pode

Pode parecer impopular — mas não é. Antes das taças, vem a decência. A gente até quer o volante, o atacante em crise com o treinador… mas não pode. A gente precisa pagar o pedreiro, a babá e o mecânico antes de “instagramar”. Há quem diga: “vocês estão batendo demais.” Talvez. Mas, nos tempos modernos, isso é dialogar. É fazer jornalismo sem medo das mídias que tentam controlar, sem conluio, sem querer privilégio. Sabe por quê?