Após demitir Fabián Bustos, Olimpia fecha com Ramon Díaz

Duas figuras com passagens por clubes do futebol paulista estão no centro do noticiario do Olimpia esta semana. Isso porque o técnico Fabián Bustos (ex-Santos) foi demitido do comando da equipe paraguaia e, para o posto, o clube tem acerto com Ramón Díaz, de passagem recente pelo Corinthians.

Fabián Bustos chegou em abril deste ano no Franjeado, tendo a oportunidade de comandar a equipe em apenas 14 compromissos. Entretanto, no intervalo em questão, o aproveitamento foi de três vitórias, oito empates e três reveses, algo que totaliza aproveitamento de 40,8%. Como principais consequências negativas, além do modesto quinto lugar no Apertura paraguaio, o Olimpia perdeu a Supercopa do Paraguai para o Libertad e, na Libertadores, ficou na lanterna de seu grupo. Ou seja, não tendo calendário continental no restante de 2025.