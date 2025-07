Amigo de Cristianinho é obrigado a tirar blusa do Benfica na casa do CR7; veja

No entanto, quando estavam prontos para jogar bola no jardim, os amigos de Cristiano Ronaldo Jr pediram para que Rakai tirasse a blusa, apesar dele não entender o motivo, tirou. Um dos amigos de Cristianinho alertou que era ‘regra da família’. Dessa forma, o streamer colocou uma camisa branca e meias da Seleção. Toda a ação foi gravada durante uma live em uma rede social.

Rakai was told to take off his SL Benfica football shirt while at Cristiano Ronaldo’s house as they’re rivals of Ronaldo’s former team, Sporting CP