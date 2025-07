Allan aproveita chance e pode ter sequência de jogos no Flamengo

Volante se destaca em campo em vitória sobre o São Paulo no sábado e deve ganhar espaço com ausência forçada de Erick Pulgar

Com a lesão de Pulgar, o Flamengo precisa se ajustar no meio-campo. No entanto, na vitória sobre o São Paulo, no último sábado, o Rubro-Negro pareceu não sentir falta dos jogadores ausentes. O que parecia uma preocupação, virou uma solução. O volante Allan aproveitou a chance, teve sua melhor atuação com a camisa rubro-negra e ganhou confiança para a sequência de jogos na temporada.

Allan, sem dúvidas foi potencializado por Jorginho, que também fez sua estreia no Maracanã. O camisa 29 fez desarmes e interceptações importantes, foi o jogador com maior percentual de passes certos, segundo o Sofascore. Além disso, ele mostrou que será útil na ausência do chileno, que é o titular da posição e deve ficar fora por pelo menos dois meses.