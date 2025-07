Alianza Lima x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

O Grêmio vai ao Peru para enfrentar o Alianza Lima, nesta quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana, no Estádio Alejandro Villanueva. O Imortal segue invicto na competição, mas o adversário peruano estreará no torneio após ser eliminado na fase de grupos da Libertadores.

Como chega o Alianza Lima

O time peruano classificou-se para a etapa de playoffs da Sul-Americana depois de ficar na terceira colocação do Grupo D da Libertadores, com somente cinco pontos acumulados. Afinal, São Paulo e Libertad foram os integrantes do grupo da principal competição continental que avançaram para as oitavas.

Vale relembrar que o Alianza Lima iniciou sua trajetória na Libertadores ainda na primeira fase eliminatória. No Campeonato Peruano, a equipe foi a vice-campeã do Torneio Apertura, já que ficou dois pontos atrás do Universitário. O embate marcará também o reencontro do Imortal com o atacante Barcos.

Como chega o Grêmio

O Tricolor classificou-se para os playoffs da Sul-Americana depois de somar 12 pontos no Grupo D do campeonato. Assim, os gaúchos ficaram na segunda colocação, com a mesma pontuação do líder Godoy Cruz, que assegurou a vaga direta para as oitavas de final da competição. Os argentinos levaram a vantagem pelo melhor saldo de gols.