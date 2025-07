Trump elege Pelé como o melhor jogador da história: ‘Fantástico’

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elegeu Pelé como o maior jogador de todos os tempos. Em entrevista à DAZN, na final do Mundial , o mandatário afirmou que foi ao estádio assistir uma partida do brasileiro.

GLOBAL HOME OF FOOTBALL | Live All Summer Long | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld @emilyraustin pic.twitter.com/PO8id5tfAw

Donald Trump reveals who he believes is the greatest football player ⚽️

Pelé terminou a sua carreira no New York Cosmos, dos Estados Unidos. Dessa forma, o brasileiro defendeu a equipe entre 1975 e 1977, época em que Trump foi assisti-lo jogar.

A final do Mundial entre Chelsea e Paris Saint-Germain contou com a presença de Donald Trump no Metlife Stadium. Dessa forma, ele assistiu no camarote, ao lado do presidente da Fifa, Gianni Infantino, a vitória do clube inglês sobre a equipe francesa por 3 a 0.

Além disso, ele foi o responsável por entregar a taça dda Copa do Mundo de Clubes a Reece James, capitão do Chelsea. O mandatário, que também entregou medalhas aos jogadores, permaneceu ao lado da equipe no momento de erguer a taça.

Além da taça, Trump também entregou os troféus de melhor jogador jovem para Desiré Doué, do PSG, melhor goleiro a Robert Sánchez, do Chelsea, e bola de ouro a Cole Palmer.

Trump entrou no gramado com Infantino, Todd Boehly, dono do Chelsea, e Nasser Al-Khelaifi, dono do PSG. Entre vaias e aplausos vindos da arquibancada, Donald acenou para os torcedores antes da cerimônia da taça.