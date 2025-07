Torcedor do Botafogo personaliza carro para doá-lo a Textor

ʽEste carro não é mais meu. É dele. Quero que leve para os Estados Unidosʼ, suplicou, em contato com a equipe de reportagem do Jogada10

John Textor ganhou um fiel escudeiro na torcida do Botafogo. Ou melhor, mais do que um fã. Um devoto! Afinal, Francisco Correia, apelidado também de “Zorro Alvinegro”, chegou ao Estádio Nilton Santos a caráter para presentar o sócio majoritário da SAF do Glorioso com um carro nesta segunda-feira (14). É isso mesmo que você acabou de ler! Ele quer doar o próprio automóvel ao big boss norte-americano em retribuição pelas conquistas das taças da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro do ano passado.

Figura marcante nas tribunas do Colosso do Subúrbio durante as partidas do Mais Tradicional, o “Zorro” personalizou o veículo com bandeiras dos Estados Unidos, frases de incentivo ao mandachuva e imagens do próprio Textor.