Textor decreta o início do ‘Ancelotti Way’ no Botafogo

Nas últimas semanas, o “Botafogo Way”, estilo de jogo idealizado por John Textor, dominou as manchetes esportivas, principalmente após a queda do técnico Renato Paiva, treinador que contrariou alguns princípios da nova era do clube e pagou com o cargo. Nesta segunda-feira (14), no Estádio Nilton Santos, o assunto sobre uma forma mais vistosa e ofensiva de praticar o esporte bretão voltou à tona durante a apresentação do técnico Davide Ancelotti. Durante a entrevista coletiva, antes de uma resposta do comandante italiano, o sócio majoritário da SAF do Glorioso pediu, então, a palavra.

“Falamos sobre Botafogo Way. Agora, o Botafogo Way é o Ancelotti Way. Afinal, ele tem total liberdade de fazer o que quiser. Pode treinar os jogadores como quiser, implementar o modelo de jogo. A Botafogo Way é uma ideia de um futebol vistoso, da forma como gostamos de assistir. Davide pode pintar o quadro como quiser”, estabeleceu o big boss norte-americano.