Técnico do Pachuca admite conversas para retorno de John Kennedy ao Fluminense

As tratativas estão avançadas para a volta do atacante ao Tricolor das Laranjeiras, mas clubes ainda precisam acertar alguns detalhes

O Fluminense mantém a esperança que conseguirá concretizar o retorno do atacante John Kennedy. Os cariocas progrediram nas tratativas para o jogador revelado em Xerém e responsável pelo gol do título da Libertadores voltar à antiga casa. Inclusive, o jogador não integrou a lista de relacionados do Pachuca para o confronto com o Monterrey.

Mesmo que haja um otimismo para um desfecho positivo nas negociações, ainda será necessário, porém, chegar a um consenso em relação a alguns detalhes antes da confirmação do acerto. Entre elas, como será feito o pagamento da multa pelo Fluminense mediante ao rompimento de contrato.