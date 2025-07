Tapia chega ao Brasil para assinar com o São Paulo: ‘Muito feliz de estar aqui’

Chileno desembarcou no Aeroporto de Guarulhos nesta segunda-feira e revelou que recebeu conselhos de um ex-jogador do Tricolor

Primeiro reforço desde a chegada de Hernán Crespo ao comando do São Paulo, o atacante Gonzalo Tapia chegou ao Brasil na tarde desta segunda-feira (14). O chileno desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

O jogador foi recepcionado por funcionários do clube e falou rapidamente com os jornalistas que estavam presentes no local. O atacante mostrou muita felicidade ao chegar ao Tricolor e está ansioso para o que acontecerá nos próximos dias.