Seleção? ‘Minha entrega é 100% para o Botafogo’, assegura Davide Ancelotti

Novo treinador do Botafogo, Davide Ancelotti encerrou, nesta segunda-feira (14), qualquer tipo de interrrogação sobre uma eventual possibilidade de dividir as atenções entre o Mais Tradicional e a Seleção Brasileira. Até a Copa do Mundo de 2026, a Amarelinha ficará sob a responsabilidade do pai, Carlo Ancelotti, sem nenhuma ingerência do filho, auxiliar na vitória sobre o Paraguai por 1 a 0, na rodada passada das Eliminatórias Sul-Americanas, na Arena Neo Química, em São Paulo.

“Eu sou treinador do Botafogo. Minha entrega é somente para o clube. Estou comprometido com o Botafogo até o fim e não penso em outra coisa. A Copa é só no próximo ano. Minha trajetória, aqui, começou no último jogo. Um clube com história e muita ambição”, sentenciou o treinador italiano.

Contra o Vasco, Davide Ancelotti, ainda sem o nome no BID da CBF, assinou a súmula como auxiliar de preparador de goleiros. Mas, no banco de reservas, passou algumas orientações e traçou a estratégia da vitória sobre o Cruz-Maltino por 2 a 0, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Assim, já se familiarizou com a “Família Botafogo”.

