Santos sofre para encontrar um artilheiro após saída de Marcos Leonardo

Conhecido historicamente por ser uma das equipes mais artilheiras do futebol mundial, com mais de 13 mil gols marcados, o Santos vive um momento de escassez ofensiva nos últimos anos. Desde a saída de Marcos Leonardo, no início de 2023, o clube tenta, sem sucesso, encontrar um novo goleador para assumir o posto de referência no ataque.

Desde então, nove jogadores diferentes já foram testados como centroavante, mas nenhum conseguiu repetir o desempenho do antigo camisa 9, que anotou 21 gols em 49 jogos no ano passado, sendo 13 deles no Campeonato Brasileiro.