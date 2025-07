Santos adota cautela e Willian Arão não vai estrear contra o Flamengo

Volante recém-chegado segue em fase de recondicionamento físico e não deve ser relacionado pelo Peixe para duelo contra seu ex-clube, na Vila / Crédito: Jogada 10

Willian Arão não deve fazer sua estreia com a camisa do Santos no confronto contra o Flamengo, marcado para quarta-feira, às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Recém-contratado nesta janela de transferências, o volante ainda busca o melhor condicionamento físico antes de ser utilizado pelo técnico Cleber Xavier.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A comissão técnica santista, por sua vez, prega cautela em relação ao meio-campista de 32 anos. A prioridade é garantir que Arão esteja 100% fisicamente e adaptado ao novo ambiente antes de ser incluído na equipe, evitando acelerar o processo de integração e correr risco de lesões. Atualmente, o setor de volantes conta com boas opções, como Tomás Rincón e Zé Rafael, que formam a dupla titular. João Schmidt, Diego Pituca, Hyan e Gabriel Bontempo também estão à disposição. Assim, dá margem para o clube trabalhar com mais calma na preparação do novo reforço. Arão não entra em campo desde abril, quando jogou apenas alguns minutos na reta final da partida entre Panathinaikos e PAOK, pelo playoff do Campeonato Grego. Sua última atuação mais longa foi em março, diante do Olympiacos, quando atuou por aproximadamente 65 minutos. Arão admite falta de ritmo antes de chegar no Santos Durante sua apresentação, o jogador revelou que aproveitou o período entre sua saída do futebol europeu e a chegada ao Peixe para tirar férias – as primeiras em três anos. Apesar de ter se mantido ativo com treinos em casa, a ausência de uma rotina intensa de clube exige um tempo maior para readaptação.