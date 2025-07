Saiba como os times brasileiros do Mundial impactam no objetivo do Cruzeiro

Leonardo Jardim não se empolga com vice-liderança do Brasileiro e cita que o elenco foi formado para se classificar à próxima Libertadores

O técnico Leonardo Jardim comentou sobre os objetivos do Cruzeiro após a goleada por 4 a 1 sobre o Grêmio , no último domingo (13), pela 13ª rodada do Campeonato brasileiro. Com os mesmos 27 pontos do Flamengo, a equipe mineira – tem um jogo a menos – só não lidera a competição em razão do saldo de gols.

”Temos que ser muito honestos com todos. As equipes que tiveram no Mundial representaram bem o Brasil e estão trabalhando bem nos últimos anos. As quatro ganharam a Libertadores. São times que em termos de processos estão mais avançados que a gente. Nesse momento, nós temos os nossos objetivos bem definidos”, declarou Jardim.

Sem se empolgar pela vice-liderança no Brasileirão, o comandante português afirmou que o Cruzeiro tem amplas condições de se classificar para a próxima edição da Libertadores. E enfatizou a necessidae de o elenco manter o equilíbrio na temporada.

”Não podemos criar expectativas que a montagem do elenco do Cruzeiro foi para ser campeão. Não foi. E sim para ser um time competitivo e chegar à Libertadores. Esse é o grande objetivo do clube e aquilo que foi me proposto. Lembro quando jogamos contra o Mirassol, quando ganhamos de 2 a 1, perguntaram se o Cruzeiro disputaria. Pedi calma. Não pode ser 8 ou 80. Temos que andar no meio termo e acreditar a cada jogo. Não temos Mundial e Libertadores. Cada jogo do Brasileiro e Copa do Brasil tem que ser uma final. Temos que dar de tudo nesses jogos”, concluiu em entrevista coletiva.