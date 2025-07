Presidente da Fifa tem atitude incomum na decisão do Mundial de Clubes

Gianni Infantino foi o representante da entidade máxima do futebol mundial durante a entrega da premiação após a vitória do Chelsea sobre o PSG

A impressão é que o dirigente protagonizou o episódio para ter uma lembrança da edição inicial do campeonato. Afinal, Infantino foi um dos principais defensores para a criação deste novo modelo do Mundial de Clubes. Afinal, o presidente lutou para a concretização do torneio. Especialmente ao manter a sua aposta no sucesso da competição, mesmo com a reclamação dos europeus devido ao exagero no número de jogos.

O presidente da Fifa , Gianni Infantino, foi autor de um comportamento pouco frequente durante a premiação ao Chelsea, neste domingo (13). Após a vitória dos Blues por 3 a 0 sobre o Paris Saint-Germain, no MetLife Stadium, em Nova Iorque, o mandatário da entidade que gerencia o futebol mundial, de forma discreta, guardou uma medalha em seu bolso. A situação ocorreu antes de o presidente da Fifa entregar o troféu a Reece James, capitão do esquadrão londrino.

O mandatário da Fifa, aliás, exaltou a competitividade que os representantes do futebol brasileiro apresentaram. A declaração ocorreu exatamente no embate entre Botafogo e Palmeiras, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, na Filadélfia. O Glorioso, o Alviverde, o Flamengo e o Fluminense conquistaram classificações para a fase mata-mata do torneio.

CBF indica à Fifa sonho em sediar próximo Mundial

O Tricolor das Laranjeiras foi o time brasileiro que chegou mais próximo da decisão. A equipe carioca se despediu na semifinal após a derrota por 2 a 0 para o Chelsea. Inclusive, a CBF já sinalizou para a Fifa o seu desejo em sediar a próxima edição do Mundial de Clubes, que ocorrerá em 2029. Por sinal, com o intuito de convencer que estará pronta para o evento, a instituição que cuida do futebol brasileiro comunicou que cederá as estruturas da Copa do Mundo Feminina de 2027.

