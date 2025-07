Novo técnico do sub-20 do Flamengo cita semelhanças com estilo de Filipe Luís

“Tenho um modelo de jogo muito parecido com o do Filipe. Já é um indicador da seriedade do projeto. Temos a dinâmica do jogo posicional, a pressão na bola sendo um dos fatores inegociáveis, uma marcação zonal e pressionante. Dentro do contexto, guardamos nossas particularidades e ideia de jogo, seguindo as características dos jogadores. Mas temos uma diretriz comum para que a gente garanta variação no processo de formação, mas que eles sigam uma lógica de jogo coerente, para que o processo de transição seja facilitada e a gente possa promover jogadores capazes de atender as demandas do profissional”, destacou o treinador em coletiva.

O Flamengo apresentou, nesta segunda-feira (14), Bruno Pivetti como novo técnico para o time sub-20 do clube. O treinador destacou semelhanças com modelo de jogo do técnico Filipe Luís, que comanda a equipe principal. Ele também enfatizou que pretender manter a mesma diretriz do elenco profissional para facilitar a transição dos jovens para o elenco profissional.

Com experiencia no profissional, Pivetti evitou os rótulos ligados às categorias. O treinador estava no Operário-PR até o mês passado. No clube paranaense, ele, afinal, venceu equipes como Athletico e Coritiba para faturar o campeonato estadual, encerrando dez anos de jejum.

“Sou avesso a qualquer rótulo. Me considero um treinador profissional e estou no Sub-20 do Flamengo, que é uma categoria formada com todos os jogadores com contrato profissional. Jogadores de muita qualidade, mas que temos que trabalhar pontualmente algumas situações de ordem tática, técnica e mental, para controlar as expectativas, para poder contribuir para a revelação desses talentos no futebol profissional, para que o Flamengo tenha o retorno técnico do investimento que faz na base”, destacou Bruno Pivetti.

Mundial contra o Barcelona

Aliás, Bruno Pivetti também já projetou a final do Intercontinental, contra o Barcelona, no dia 23 de agosto, no Maracanã.