Modelo expõe exigência incomum para ir à festa de Lamine Yamal

Segundo ela, sua decisão foi por recusar o convite. Afinal, para confirmar a sua entrada, seria necessário levar outras 12 mulheres. No caso, a aparência física positiva deveria ser um diferencial no momento da seleção dessas convidadas. Assim, a vencedora do concurso Miss Teenager Europa 2022 alegou que “estavam interessadas no tamanho dos seios e na cor do cabelo”.

Lamine Yamal, astro do Barcelona, celebrou a sua maioridade com uma festa repleta de polêmicas, no último sábado (12). O jovem atacante roubou os holofotes na imprensa internacional por proibir o uso de celulares e câmeras durante a comemoração. O craque também recebeu acusação de atitudes discriminatórias. Em seguida, a modelo Claudia Calvo, em entrevista ao programa da TV espanhola “Tarde AR”, expôs que a sua presença dependia de cumprir uma exigência.

Durante as suas férias depois do fim da temporada, Lamine Yamal fez viagens pelo mundo, visitando locais como a Sicília, na Itália, Ibiza e Marbella, na Espanha, Shangai, na China, e algumas cidades no Brasil. Em terras tupiniquins, o jovem craque divertiu-se com Neymar, um dos seus principais ídolos no futebol. O atacante do Barcelona passou alguns dias na casa do camisa 10 do Santos em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro, e até jogaram futevôlei. Na ocasião, aliás, o jogador do Peixe também organizou uma festa em sua mansão.

Denúncia contra Lamine Yamal

De acordo com a imprensa local, o astro contratou pessoas com nanismo para compor o entretenimento do evento, causando revolta generalizada. A ação resultou em uma denúncia formal apresentada por uma entidade de defesa dos direitos das pessoas com deficiência.

A Associação de Pessoas com Acondroplasia e Outras Displasias Esqueléticas com Nanismo (ADEE), da Espanha, protocolou a denúncia contra o jogador. A organização alega que a contratação dos indivíduos com nanismo teria ocorrido sem outra finalidade que não a de servir como atração visual. O que se constitui como um ato discriminatório e degradante, como apontado pela entidade.