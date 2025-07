Milan anuncia a contratação do astro Luka Modric, ex-Real Madrid

Perto dos 40 anos, craque croata tinha um pré-acordo com o Rubro-Negro de Milão para se transferir tão logo se despedisse do clube espanhol

O Milan anunciou, nesta segunda-feira (14), a contratação de Luka Modric, ex-Real Madrid. O astro, que se despediu do clube espanhol após a participação da equipe merengue no Mundial de Clubes nos Estados Unidos, tinha um pré-acordo com os italianos para a transferência ao desfecho do torneio da Fifa.

Modric, que está próximo de completar 40 anos, gravou um recado para a torcida rossonera: