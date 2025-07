Metade do preço e logística especial: Gusttavo Lima será atração em casamento de Militão

Tainá Castro e Éder, do Real Madrid, também investiram em outros dois artistas, além do DJ, para sustentar 12 horas de festa

Éder Militão e Tainá Castro escolheram Gusttavo Lima como artista para liderar o repertório musical da festa de casamento do casal, em São Paulo. O sertanejo não só aceitou o convite, como fez desconto para os pombinhos, que vão arcar com ‘apenas’ R$ 1 milhão para tê-lo no evento — metade da quantia cobrada habitualmente por apresentações privadas. O valor, de acordo com fontes, reflete uma concessão especial do Embaixador, motivada pelo laço de amizade com os noivos.

A celebração acontecerá nesta quinta-feira (18), no Palácio Tangará, em São Paulo, com início às 18h30. Já a festa, que se estenderá por 12 horas, ainda contará com shows do rapper L7, um grupo de pagode ainda não revelado e um DJ. Sabe-se, também, que cerca de 300 convidados curtirão o evento ‘intimista e sofisticado’.