Matheus Gonçalves se surpreende ao saber que não irá para o Cruzeiro

No intervalo do jogo contra o Atlético, jogador diz que estava tudo certo para deixar o Fla por R$ 22 milhões. Mas que, se ficar, quer ajudar

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na noite desta segunda-feira, 14/7, durante o intervalo entre Flamengo e Atlético-MG pelo Brasileir Sub-20, Matheus Gonçalves concedeu entrevista ao SporTV. O jogado, que marcou o terceiro gol rubro-negro no Luso-Brasileiro no trounfo parcial (estava Fla 3 a 1) foi questionado sobre a negociação frustrada com o Cruzeiro. A transferência, considerada certa, foi canceladaminutos antes pela diretoria do Flamengo, surpreendendo o jogador.

“Não estou sabendo disso. Apenas agora. O que eu sabia é que antes do jogo estava tudo certo entre o presidente Bap (do Flamengo) e o Pedrinho (do Cruzeiro). Acho que já tinha as palavras deles. Mas se o Flamengo não quer me vender, vou trabalhar duro. Afinal, estou aqui desde os 12 anos e vou trabalhar para buscar meu espaço. Tudo para ajudar o treinador Felipe Luís e o Flamengo até o fim da temporada.

Em seguida disse o que espera para ser feliz, como diziam um cartaz em sua homenagem nas cadeiras do Luso-Brasileiro.

“Ser feliz é jogar. Conquistar o meu espaço aqui ou em outro lugar” disse.