Marta admite atuação ruim do Brasil contra a Venezuela

“Acho que sentimos de tudo um pouco (sobre a altitude). É normal. Assim como foi difícil para a gente, foi difícil para elas também. Fizemos um primeiro tempo bem abaixo do que podemos apresentar tecnicamente. Não fomos muito bem, mas melhoramos no segundo tempo e conseguimos a vitória. Os erros que aconteceram hoje (domingo) são erros que a gente pode consertar para o próximo jogo”, comentou Marta, em entrevista ao “Sportv”.

Após a vitória do Brasil sobre a Venezuela por 2 a 0 na estreia na Copa América Feminina neste domingo (13), a Rainha Marta fez a sua análise do jogo. A camisa 10 e capitã do time comandado por Arthur Elias reconheceu que o Brasil deixou a desejar, admitiu que o elenco sentiu o peso da altitude de 2.850 metros do Estádio Chillogallo, em Quito (EQU), mas buscou minimizar isso.

Panorama do Brasil na Copa América

Marta, que foi substituída por Dudinha aos 28 minutos do segundo tempo, comentou também o sentimento que tem pela Copa América e reforçou que o Brasil precisa de ajustes para sair com o nono título em dez edições do torneio.

As comandadas de Arthur Elias, naturalmente, têm 3 pontos e estão em segundo no Grupo B, atrás do Paraguai pelo saldo de gols: 4 a 2. Cada grupo, inclusive, tem cinco times. O Brasil encara ainda a Bolívia (16), Paraguai (22) e Colômbia (25). Os dois melhores de cada lugar avançam para a semifinal. A grande decisão está agendada para o dia 2/8.

“Temos que pensar jogo a jogo. Estou muito feliz pelo carinho que recebo das meninas, do público, da galera, de estar aqui com a Seleção disputando mais uma Copa América. É uma competição que tenho muito carinho. A gente veio para dar o nosso melhor e brigar até o fim pelo título”, concluiu Marta.

