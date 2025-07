Lucas Beraldo pede para deixar o PSG

Apesar de ter começado a temporada como titular e até estar em campo na final do Mundial de Clubes, onde o PSG foi derrotado por 3 a 0 pelo Chelsea, Lucas Beraldo não se sente valorizado em Paris. De acordo com o jornal ‘L’Équipe’, o zagueiro brasileiro de 21 anos já pediu para deixar o clube nesta janela.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Desde que chegou ao clube no início de 2024, vindo do São Paulo, Beraldo teve poucas oportunidades com o técnico Luis Enrique. Ele até participou de 25 jogos no Campeonato Francês, mas acabou sendo preterido nas partidas da Champions, ficando atrás da dupla Marquinhos e Willian Pacho.

O PSG estaria disposto a liberar o jogador, mas somente se conseguir um substituto no mercado. A expectativa é de que a pedida gire em torno de 30 milhões de euros (R$ 192 milhões).

Com a Copa do Mundo de 2026 no radar, Beraldo quer mais minutos em campo para tentar uma vaga na Seleção Brasileira, comandada pelo técnico Carlo Ancelotti. Dessa maneira, a busca por protagonismo em uma nova equipe é o principal motivo do desejo de mudança.