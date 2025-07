Kaio Jorge, do Cruzeiro, é o novo artilheiro do Brasileirão

Atacante marcou três vezes em triunfo da Raposa e alcançou 11 gols no torneio. Também se tornou o artilheiro da equipe no ano / Crédito: Jogada 10

A paralisação na temporada para a disputa do Mundial de Clubes não atrapalhou Kaio Jorge na sequência da boa fase pelo Cruzeiro. Na verdade, o cenário parece ter sido benéfico para o camisa 19. Afinal, ele foi protagonista na vitória de goleada da Raposa sobre o Grêmio, neste domingo (13). Pela primeira vez nesta edição do torneio, o centroavante marcou três vezes e assumiu a artilharia do Campeonato Brasileiro. Com o feito pelo Cruzeiro, Kaio alcançou os 11 gols no torneio e ultrapassou o meio-campista Arrascaeta, do Flamengo. A atuação de gala também permitiu o jogador a se tornar o goleador máximo da equipe na temporada. Antes do triunfo sobre o Grêmio, o atacante somava dez gols junto com Gabigol.

Com o resultado positivo, a Raposa chegou aos oito jogos de invencibilidade no Brasileirão e 13 partidas, de maneira mais ampla, levando em consideração as demais competições. Com a vitória sobre o Imortal por 4 a 1, a equipe mineira segue a perseguição ao Flamengo na liderança do campeonato. Cruzeiro permanece vivo na briga A Raposa soma os mesmos 27 pontos do Flamengo, ainda tem um saldo inferior, porém, a goleada ajudou a reduzir a desvantagem para dez gols. O principal desafio para os mineiros será manter a regularidade em suas apresentações. Afinal, mesmo após a disputa do Mundial de Clubes, o Cruzeiro continuará enfrentando maratona exaustiva de jogos. Com a queda precoce na fase de grupos da Sul-Americana, o time dividirá suas atenções entre a Copa do Brasil e o Brasileirão.