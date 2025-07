Juventude x Sport: onde assistir, escalações e arbitragem

JUVENTUDE X SPORT

16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B

Data-Hora: 14/7/2025 (segunda-feira), às 20h (de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

JUVENTUDE: Gustavo; Reginaldo, Wilker Ángel, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Hudson, Jadson e Mandaca; Batalla, Taliari e Gilberto Técnico: Claudio Tencati

SPORT: Caíque França; Hereda, Rafael Thyere, Chico e Igor Cariús; Zé Lucas, Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Gonçalo Paciência e Barletta Técnico: Daniel Paulista

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

