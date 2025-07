Jorginho celebra estreia no Brasil pelo Flamengo no Maracanã: ‘Energia incrível’

O triunfo do Flamengo por 2 a 0 sobre o São Paulo, no Maracanã, marcou mais um capítulo na carreira de Jorginho. Afinal, o meio-campista, que se mudou para a Itália com 16 anos e se naturalizou, teve, aos 33 anos, a primeira oportunidade de atuar no futebol brasileiro, com direito ao estádio lotado.

“Ah, uma estreia esperada, né? Com muita expectativa, não só por mim, mas pela minha família e amigos. E nesse check-list aí (dos estádios famosos em que jogou), com certeza o Maracanã é muito especial. A energia desse estádio, pelo que eu vi hoje, é algo incrível. Foi muito especial para mim, para minha família e para os meus amigos, que agora vão ter a oportunidade de acompanhar mais de perto”, disse.