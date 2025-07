Independiente del Valle x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam nesta terça-feira (15/7) na altitude de Quito, no Equador, pela ida dos playoffs da Sul-Americana / Crédito: Jogada 10

Está na hora do Vasco voltar aos jogos de mata-mata por competições internacionais. Após cinco anos desde seu último jogo eliminatório em solo estrangeiro, o Cruz-Maltino vai à altitude de Quito, no Equador, onde encara o Independiente del Valle, nesta terça-feira (15/7), a partir das 21h30 (de Brasília), no estádio Olímpico Atahualpa, a 2.782m do nível do mar. A partida vale pela ida dos playoffs da Sul-Americana 2025 – fase anterior às oitavas de final. Vamos saber, então, como chegam os rivais para esta terça. Onde assistir O jogo terá transmissão do SBT pela TV fechada e do Paramount+ no sistema de Pay-per-view.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS: Trump, Ancelotti e vips acompanham a final do Mundial de Clubes Como chega o Independiente del Valle Bicampeão da Sul-Americana, máquina de formação de jogadores e há nove jogos sem perder. São com essas credenciais que o Independiente del Valle chega para o inédito duelo contra o Vasco. A equipe, que ergueu a competição em 2019 e 2022, chega como terceiro colocado de seu grupo na Libertadores, “caindo” para os playoffs da Sula. A última derrota, aliás, foi pela Liberta: um acachapante 6 a 2 para o River Plate (ARG), no dia 15 de maio. Desde então, são nove partidas, com cinco vitórias e quatro empates para o time do técnico espanhol Javier Rabanal. Assim, a equipe lidera o Campeonato Equatoriano com 40 pontos – quatro a mais que o vice-líder LDU. Como chega o Vasco Se foi para a paralisação para o Mundial com moral em alta após excelente vitória sobre o São Paulo, em pleno MorumBIS, dia 12 de junho, o clima de desconfiança voltou a São Januário. Isso por conta da pesada derrota por 2 a 0 para o Botafogo, no último sábado (12/7), no retorno do Cruz-Maltino às competições oficiais após um mês parado.

Para piorar, o meia Philippe Coutinho sentiu dores na panturrilha esquerda e, por isso, já retornou ao Rio de Janeiro após o duelo em Brasília (DF). Dessa forma, é um dos desfalques do Vasco para o jogo contra o Del Valle. Adson, com uma fratura na tíbia direita, também está fora de ação. Já Thiago Mendes, apesar de surgir no BID nesta segunda (14/7), não foi inscrito a tempo para a Sul-Americana, perdendo não só o jogo de ida, como também a volta, na outra terça-feira (22/7). O ponta Loide Augusto sequer viajou à Brasília. Com a ausência de Coutinho, uma opção seria a entrada de Benjamin Garré na criação. Alex Teixeira, responsável por substituir o camisa 10 durante o jogo contra o Botafogo, também é opção. Outra dinâmica poderia ser a utilização de Nuno Moreira centralizado, abrindo espaço para David na ponta esquerda. O Vasco chega para este playoff após terminar em segundo no Grupo G, com oito pontos. A chave ainda contava com Lanús (ARG), Melgar (PER), e Puerto Cabello (VEN), aliás. Quem passar entre o Gigante da Colina e o Del Valle enfrenta, assim, o Mushuc Runa (EQU) nas oitavas de final.