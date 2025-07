Improvisado, Varela deve virar titular na lateral esquerda do Flamengo

Com lesões dos laterais-esquerdo Alex Sandro e Ayrton Lucas, bom momento do defensor deve ser diferencial em disputa com Viña / Crédito: Jogada 10

Alex Sandro e Ayrton Lucas passaram a ser desfalques inesperados no Flamengo durante a vitória sobre o São Paulo por 2 a 0, no último sábado (12), pelo Brasileirão. Apesar destes contratempos, o técnico Filipe Luís indica já ter o substituto ideal: Varela. A manutenção do camisa 2 se sobressairia à possibilidade de dar maior minutagem a Viña. O comandante citou que a versatilidade do camisa 2 é um dos diferencias para ter uma vantagem ao assumir a vaga. Alex Sandro foi o titular, mas foi substituído ainda no começo do jogo após sentir a lesão na coxa esquerda. Ele deu lugar a Ayrton Lucas, que deixou o campo após 48 minutos por um corte profundo na canela esquerda depois de dividida.

Posteriormente, Varela ganhou a oportunidade de atuar e improvisado na lateral esquerda, já que o uruguaio é lateral-direito de origem. Caso a escolha se confirme, também se justificará pela intenção em aproveitar a sua fase mais regular desde a sua chegada ao Flamengo. Também uruguaio, Viña finalizou a recuperação de uma grave lesão no joelho direito em agosto do ano passado. Por isso, o planejamento do Rubro-Negro é de uma postura cautela. O objetivo com um retorno gradativo é evitar antecipar etapas e causar uma nova contusão. Versatilidade permite Varela recuperar espaço no Flamengo Aliás, Varela já atuou improvisado na lateral esquerda em uma ocasião nesta temporada. Em fevereiro, ele esteve entre os 11 iniciais na posição em duelo contra o Botafogo. Na oportunidade, aliás, teve performance segura e decisiva, pois, em um lance, impediu um gol em cima da linha.