Fortaleza anuncia demissão do técnico Vojvoda

Argentino não resiste à pressão por maus resultados e deixa o comando do Leão do Pici após mais de 300 jogos no clube / Crédito: Jogada 10

Depois de superar algumas turbulências, Juan Pablo Vojvoda não resistiu uma “nova crise” e não é mais técnico do Fortaleza. O argentino foi demitido na tarde desta segunda-feira (14) após a derrota para o Ceará no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. O clube não vence há nove jogos e acumula derrotas seguidas. Apesar de sua importância na história do clube, a fase negativa em 2025 acabou derrubando o argentino. O time foi vice-campeão do Campeonato Cearense, caiu na terceira fase da Copa do Brasil contra o Retrô e sofreu eliminação nas quartas da Copa do Nordeste pelo Bahia. A equipe avançou para as oitavas na Libertadores, mas não teve atuações convincentes na competição.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O desempenho no Brasileirão também foi relevante para a decisão da diretoria. O Fortaleza é o atual 18º colocado no torneio, com apenas 10 pontos em 13 jogos. São dois triunfos, quatro igualdades e sete derrotas na campanha. Atualmente, o objetivo do Tricolor na competição é sair da zona de rebaixamento e garantir a permanência. “Muito mais que títulos e campanhas, o Pici viu um profissional humano, respeitoso e leal à instituição Fortaleza Esporte Clube. O Tricolor de Aço agradece profundamente todo legado, amor, respeito e lealdade de Juan Pablo Vojvoda a Instituição e a Nação Tricolor. O seu legado é eterno e o Leão do Pici sempre torcerá pelo seu sucesso, desejando êxito nos seus próximos desafios”, diz o Fortaleza em nota. Vojvoda fez história no Fortaleza Ao todo, o Juan Pablo Vojvoda deixa o comando do Leão do Pici com 309 jogos, 144 vitórias, 77 empates e 88 derrotas. Ele foi tricampeão do Campeonato Cearense (2021, 2022 e 2023) e bicampeão da Copa do Nordeste (2022 e 2024) pelo Fortaleza.