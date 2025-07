Fluminense recusa proposta e faz exigências para vender Arias

O Fluminense vai fazer jogo duro para vender Jhon Arias. Destaque tricolor no Mundial de Clubes, o jogador colombiano entrou na mira do Wolverhampton, da Inglaterra. Contudo, o Tricolor recusou a primeira proposta do clube inglês, de acordo com o “ge”. A negociação não está encerrada e as conversas vão continuar durante a semana.

O Wolverhampton ofereceu 20 milhões de euros (cerca de R$ 130 milhões) pelo colombiano. Contudo, o Fluminense fez exigências tanto para o clube inglês, quanto ao Patriotas, que detém os outros 50% dos direitos econômicos. Assim, não houve um sinal positivo da ambas as partes e as conversas terminaram sem acordo.