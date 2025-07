Flamengo vence, se garante nas oitavas do Brasileirão Sub-20 e afunda o Galo

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Nesta segunda-feira, 14/7, no jogo que abriu a 18ª rodada (penúltima) do Brasileirão Sub-20, o Flamengo venceu o Atlético-MG por 4 a 2 no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. O zagueiro Iago fez dois gols para o Rubro-Negro. Os outros foram de Guilherme e Matheus Gonçalves, que saiu do elenco principal para ajudar a equipe de base. O jogador estava praticamente negociado com o Cruzeiro e se surpreendeu com o fim da negociação. Para o Galo, marcaram Louback e David Kauã.

Esta vitória leva o Flamengo aos 30 pontos. Com isso, garante antecipadamente sua classificação para as quartas de final (G8). O time, provisoriamente, ocupa a 5ª colocação. A liderança é do Palmeiras, com 39 pontos. Mas o Atlético Mineiro vai de mal a pior. Afinal, com 14 pontos, é o penúltimo colocado. Assim, corre seríssimo risco de rebaixamento (das 20 equipes, três caem).

Como foi a vitória de virada do Flamengo

O Flamengo teve o domínio do jogo nos primeiros 25 minutos, mas sem oferecer maior perigo à defesa. Aos 27 minutos, o Galo abriu o placar. Em boa jogada de Pascini, que recebeu nas costas do lateral Gustavo, ele avançou e rolou para Louback, que apareceu livre na marcação e apenas empurrou para o gol.

Contudo, aos 31 minutos, veio o empate rubro-negro. Após boa jogada de Lorran pela lateral, ele tocou para Daniel Sales, que cruzou. Guilherme ficou com o rebote e finalizou mesmo travado. A bola tomou a direção do gol e entrou, sem chance para o goleiro. A virada veio aos 40 minutos, com um golaço de Matheus Gonçalves, que tirou o marcador da jogada, avançou e chutou forte de fora da área. Mas o Flamengo ainda ampliou aos 43, quando Iago escorou de cabeça um escanteio cobrado pela esquerda por Joshua.